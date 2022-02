"L’informazione scientifica e sanitaria", seminario dell'Ugis sulla comunicazione ai tempi della pandemia

Continua una riflessione in corso da tempo e una sfida necessaria sulla formazione deontologica nella comunicazione scientifica in cui UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici si impegna da anni in sinergia con vari Ordini dei Giornalisti regionali, a partire dall’Emilia-Romagna, enti, istituzioni e realtà di eccellenza e ricerca. Il perdurare poi della pandemia da Covid-19 ha amplificato questa necessità, ancor più che in passato. Questa iniziativa nel territorio romagnolo vuole dare voce a ricerche e innovazioni tecnologiche per rispondere alla gestione delle emergenze, con i risvolti sociali sia nel rapporto con i cittadini che con i media. Il 15 febbraio 2022 due visite su innovazioni e ricerche a realtà eccellenti della Romagna, riservate a un gruppo selezionato di soci e amici di UGIS, in un’ottica di conoscenza del potenziamento che quest’area sta vivendo.

Sono organizzati due tour: un tour medico-sanitario (a Cesena, Laboratori di Microbiologia di Pievesestina e Banca della cute dell’Emilia Romagna – AUSL Romagna, visita con la collaborazione di DIMES Università di Bologna) e un tour per conoscere le novità del Polo Tecnologico Aeronautico e Spaziale che parte dall’ Aeroporto Ridolfi a Forlì, segue al Training Centre ENAV. Mercoledì si tiene poi il seminario di formazione “Le novità della deontologia: l’informazione scientifica e sanitaria, tra innovazioni e ricerca durante pandemia”, aperto a tutti i giornalisti e agli operatori sanitari per i rispettivi crediti formativi (09.00- 13.00, Campus Universitario di Forlì, Teaching Hub – ingresso Piazzale Soleri 1 - aula 3 e aula 4 connesse in domotica (piano terra Blocco C).

Il 16 febbraio nel seminario “Le novità della deontologia: l’informazione scientifica e sanitaria, tra innovazioni e ricerca durante pandemia” si affrontano gli aspetti deontologici, le metodologie multidisciplinari di approccio agli argomenti scientifici, il problema delle false notizie, e altro ancora con il presidente UGIS Giovanni Caprara e con il già presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna Giovanni Rossi. Alcuni medici, professori dell’Università di Bologna attivi nelle strutture ospedaliere della Romagna ed esperti a livello nazionale e internazionale, Vittorio Sambri, Gianandrea Pasquinelli e Claudio Vicini illustrano ricerche e innovazioni tecnologiche per rispondere alla gestione delle emergenze.

“Da molti anni UGIS porta avanti una sfida necessaria per far conoscere il valore della conoscenza scientifica e tecnologica e promuovere la corretta informazione per tutti, dal mondo del giornalismo ai cittadini. Ora la pandemia ha accentuato ancor di più l’esigenza di una maggiore consapevolezza del mondo della ricerca e dei suoi risultati utili alla società. L’integrazione dell’art. 6 del Testo Unico nel 2020 è un primo passo storico, ma c’è ancora molto da fare - spiega Giovanni Caprara, presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera e docente al Politecnico di Milano – Nei decenni abbiamo realizzato convegni, premi giornalistici, visite a centri di eccellenza su vari territori, anche all’estero, e negli ultimi anni abbiamo promosso corsi di formazione per giornalisti e conferenze (in presenza e in streaming), in diversi territori del Paese e in sinergia con vari Ordini dei Giornalisti regionali. L’obiettivo è estendere, in questo processo di divulgazione della cultura scientifica, il coinvolgimento di nuove realtà sia del nostro settore professionale che dell’ambito scientifico e dell’innovazione, come avviene oggi con le sinergie attivate qui in Romagna che si sono dimostrate sensibili alla nostra missione”.

Tra le iniziative, appunto, al campus alle 9 il seminario di formazione “Le novità della deontologia: l’informazione scientifica e sanitaria, tra innovazioni e ricerca durante pandemia”, al Campus Universitario di Forlì, Teaching Hub per i giornalisti in aula 3 e in collegamento domotico in aula 4 per i crediti ECM operatori sanitari. Introduce Giovanni Caprara, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici che presenta i Saluti di apertura: Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna; Emanuele Menegatti, Presidente Campus Universitario di Forlì; Tiziano Carradori, Direttore generale AUSL Romagna; Lucia Magnani, CEO Long Life Formula; Giuseppe Silvestrini; Presidente Forlì Airport. Il seminario è parte della prima iniziativa del Gruppo UGIS “Salute e Lavoro”, coordinato da Giorgio Pacifici (membro consiglio direttivo UGIS e giornalista RAI).



Relatori: Giovanni Caprara (presidente UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici ed editorialista scientifico del Corriere della Sera) con "Comunicare la scienza: dalla sfida del Manifesto di Piacenza alle necessità dell’informazione durante la pandemia"; Giovanni Rossi (già presidente dell’Ordine dei Giornalisti e Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna) con "La corretta informazione scientifica e sanitaria: l’evoluzione dell’art.6 del Testo Unico"; Gianandrea Pasquinelli (direttore del Dipartimento DIMES - Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna) con "Reputazione e buona scienza, una sfida pandemica"; Vittorio Sambri (direttore U.O. di microbiologia dell’AUSL Romagna e professore di microbiologia DIMES Università di Bologna) con "Pandemia da SARS CoV-2…ed epidemia di Virologi: una prospettiva di laboratorio"; Claudio Vicini (direttore Dipartimento Testa-Collo AUSL Romagna e professore di otorinolaringoriatria alle Università di Bologna e Ferrara) con "Se sei malato ti guarirò, se non potrò guarirti ti curerò, se non potrò curarti ti...informerò". Conclusioni sugli scenari contemporanei di Fabrizio S. Bovi (coordinatore gruppo UGIS Scienze Aeronautiche). Moderano Tiziana Rambelli socia UGIS e membro Gruppo UGIS Salute e Lavoro e Nadia Grillo, vicepresidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici.