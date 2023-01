L'iniziativa benefica: la Befana si mette a bordo delle auto storiche per portare i doni ai bimbi

Il 6 gennaio il club Hermitage Veteran Engine di Forlì partecipa all'iniziativa della Befana dell'Asi (Automobilclub Storico Italiano), di cui fanno parte oltre 200 club su tutto il territorio nazionale. Sarà coinvolta anche l'Associazione Comunita' Papa Giovanni XXIII, per la distribuzione di doni nelle case famiglia S. Andrea di Carpena e al Villaggio della gioia di Villafranca. I soci del club porteranno i doni ai bambini a bordo delle loro amate auto storiche. La carovana partirà dalla sede del Comitato di Quartiere Carpena, via E. Magnani 4, alle ore 10.30 con la consegna delle offerte raccolte dal Presepe meccanico allestito dai volontari del comitato di quartiere Carpena, Magliano, Lardiano, Ravaldino in Monte in occasione delle feste natalizie.

La natività è stata allestita da Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica. Hanno infatti progettato e costruito un presepe meccanico esteso su sei metri di lunghezza e quattro di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi. Un intero ciclo di movimento ha una durata di sei minuti e ripercorre l’intera giornata della nascita di Gesù bambino, dall’alba fino al tramonto. Ogni statua effettua un movimento personalizzato e diverso dalle altre, in base al contesto in cui è collocato. L'opera è possibile visitarla a Carpena, fino al 7 gennaio, in via Magnani 4, nei giorni feriali dalle 15 alle 18, i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre dall'8 al 31 gennaio solo il sabato e domenica.