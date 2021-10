L'iniziativa del Comune: pullmino gratis per gli studenti di Agraria per raggiungere la palestra di Roncadello

Una collaborazione istituzionale virtuosa instauratati tra la direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo numero 9, quella dell’Istituto Professionale Ruffilli e l'assessore all’Istruzione del Comune di Forlì, Paola Casara, per permettere agli studenti delle due classi dell’indirizzo agrario della scuola superiore di via Romanello di svolgere le ore di educazione fisica presso la palestra della scuola primaria “Decio Raggi” di Roncadello. Un percorso condiviso, nato dalla volontà dell’Assessorato alle politiche educative di individuare una soluzione concreta volta a trasportare in sicurezza i ragazzi dell’istituto superiore Ruffilli nella palestra di Roncadello.

"Da lunedì gli studenti delle due classi dell’indirizzo agrario dell’Istituto Professionale Ruffilli possono usufruire della palestra della scuola elementare “Decio Raggi” per svolgere le ore di attività fisica che gli spettano di diritto - spiega Casara -. Il servizio di trasporto pubblico è infatti garantito dal Comune di Forlì che ha messo a disposizione di docenti e alunni, tra cui anche disabili, un pullmino gratuito sia all’andata che al ritorno. Ci è sembrato doveroso tutelare i nostri ragazzi ed individuare una soluzione efficace a nostro carico che gli consentisse di raggiungere una palestra esterna al proprio plesso in totale sicurezza. Lo abbiamo fatto in piena sintonia con le direzioni di entrambi gli istituti e mettendo al primo posto, come sempre, l’interesse dei nostri studenti".