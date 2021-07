L'iniziativa di cuore: il clan Scout Forlì 7 attiva una raccolta fondi per ampliare un piccolo asilo a Wajir

Una raccolta fondi con l'obiettivo di ampliare un piccolo asilo a Wajir, in Kenya. Ad attivarla, attraverso la piattaforma "Go Found Me", il clan Scout Forlì 7 della parrocchia dei Romiti, composto da un gruppo di ragazzi tra i 17 e 21 anni. A raccontare l'iniziativa è Michele Gazzoni: "Quest'anno abbiamo deciso di basare il nostro "Capitolo" sui diritti umani. Il Capitolo Scout è un'insieme di attività basate sulla ricerca, discussione e scambio di idee relativamente ad uno specifico argomento e infine sulla concretizzazione dello studio per mezzo di un'attività che possa essere utile alla comunità".

"In particolare i temi trattati quest'anno sono stati Diritto alla Salute , Diritti Lgbtq+?‍, Diritto alla Vita e Diritto all'Istruzione, quest'ultimo è stato scelto come fulcro del nostro "agire" - prosegue Michele -. Abbiamo quindi deciso di raccogliere fondi, in un modo del tutto innovativo per il mondo scout, con l'obiettivo di ampliare un piccolo asilo a Wajir.‍ Si tratta, come ci ha spiegato il direttore del Centro Missionario di Forlì, di una povera città del Kenya che presenta una popolazione nomade. I loro centri abitativi sono costituiti da agglomerati di capanne nelle quali non sono presenti condizioni igienico-sanitarie sufficienti per garantire una vita dignitosa. In questo luogo sono inoltre frequenti conflitti di carattere religioso".

"In tale contesto vorremmo, per quello che ci è possibile, sostenere una sana crescita per i bambini. Per questo, sfruttando il potere del web e comunicando attraverso i social, vogliamo garantire loro l'accesso all'istruzione primaria - conclude Michele -. Abbiamo così aperto vari canali social che, potenzialmente, ci permettono di raggiungere migliaia di persone. Per poter continuare a scoprire il progetto è possibile consultare il profilo Instagram "Clan_fo7". Per aderire al progetto e fare una donazione è possibile consultare il portale https://gofund.me/8a9c7ddf.