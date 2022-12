L'iniziativa per non gettare le medicine che avanzano: una raccolta speciale per chi ne ha bisogno

Una bella iniziativa nelle farmacie di Predappio e Fiumana. Dal 20 dicembre è infatti possibile consegnare farmaci ancora in corso di validità (non scaduti) che non vengono più utilizzati, per essere così ridistribuiti a chi ne avesse bisogno. Alea ha messo a disposizione i contenitori e il “Comitato per la Lotta per la fame nel mondo” si occuperà del ritiro, del recupero e della ridistribuzione. Dall'amministrazione comunale un ringraziamento "a tutti coloro che vorranno contribuire a questo progetto per dare un aiuto concreto a chi non ha possibilità di curarsi e per evitare, ancora una volta, un inutile spreco. Un gesto che non costa nulla, può essere in realtà molto importante e per qualcuno fare la differenza".