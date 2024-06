L'Irst di Meldola in prima linea nel master di alta formazione manageriale in sanità

Creare figure in grado di governare la riorganizzazione e la semplificazione dei processi e delle procedure delle aziende sanitarie. Questo è uno degli obiettivi che si propone il Master di primo livello in Lean Value in Health and Research Mavhar - Valore ed innovazione scientifica in Sanità nato dalla collaborazione tra Irst "Dino Amadori" Irccs e la School of Management dell'Università Lum (Libera Università Mediterranea) di Casamassima (Bari). Il percorso di alta formazione è stato presentato nei giorni scorsi in Irst. La Direzione Scientifica è curata dal Prof. Francesco Manfredi, Pro-Rettore alla Formazione Manageriale Postgraduate e Direttore della Lum School of Management e dal dott. Lorenzo Stefano Maffioli, direttore generale di Irst.

Il master inizierà il 21 ottobre e chiuderà il 30 giugno 2025 (è già possibile iscriversi consultando la pagina del Master a questo link https://management.lum.it/master/lean-value-in-health-and-research/). Le adesioni sono aperte fino al 14 ottobre 2024. Il coordinamento scientifico è in capo al professor Angelo Rosa, direttore Laboratorio Lean & Vbhc Università Lum, alla dottoressa Oriana Nanni, direttrice dell'Unità Operativa di Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche Irst Irccs e al dottor Nicola Gentili, coordinatore Data Unit Irst Irccs. Mentre il coordinamento della progettazione formativa è gestito dalla dottoressa Valentina Bugani, responsabile Ufficio Formazione Irst, con il dottor Filippo Masotti, coordinatore operativo Università Lum - School of Management.

Il Master si rivolge alle figure direzionali delle Aziende Sanitarie e Istituti di ricerca, quali Direzioni Generali, Direzioni Sanitarie, Direzioni Scientifiche, Direzioni Amministrative e figure in staff alle Direzioni. Inoltre guarda anche alle figure strategiche di Università, Regioni, aziende farmaceutiche, biotecnologiche, Cro, società di consulenza nell’Health e Investitori su Biotech.

"Si tratta di una iniziativa di grande importanza per l'Irst, impegnato in prima linea in una iniziativa di alto profilo formativo universitario - afferma il direttore generale dell'Irst Lorenzo Maffioli - a testimonianza di quanto la formazione sia una leva strategica fondamentale per l'Istituto. Accedere al Master è un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano acquisire competenze avanzate nel settore della Ricerca Sanitaria, investendo sul proprio futuro per puntare ad essere partecipi di un processo di cambiamento e innovazione".

"Uno degli ambiti affrontati in questo master è la ricerca clinica, con le sue innovazioni e i suoi aspetti normativi e metodologici - sottolinea la dottoressa Oriana Nanni -. In questo contesto il nostro Istituto, avendo messo a frutto negli anni un'esperienza strutturata nel settore della ricerca, mette a disposizione tutte le sue competenze al fianco dell'Università Lum”. "In questo master cercheremo di mettere insieme con Lum le reciproche competenze per entrare nei processi organizzativi complessi e capire il modo in cui semplificarli. In modo da migliorare l'organizzazione delle strutture - aggiunge il dottor Nicola Gentili -. Al centro ci saranno sicuramente le opportunità fornite dalla digitalizzazione della Sanità, senza dimenticare l'importanza che hanno i dati e le nuove tecnologie".

“Il programma prevede un impegno formativo di 1.500 ore - spiega la dottoressa Valentina Bugani - delle quali 360 ore di lezioni (formula ibrida: aula e Google Meet); 790 ore di studio guidato e individuale con seminari, workshop; 350 ore di tirocinio curriculare o project work. La frequenza è obbligatoria e per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno il 70% del monte ore complessivo delle lezioni”. Il conseguimento del titolo è subordinato a verifiche di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite, con valutazione in trentesimi per gli insegnamenti e con valutazione positiva o negativa per le altre attività. Al completamento del percorso formativo, ai partecipanti che hanno superato con esito positivo gli esami relativi ai diversi moduli e la prova finale, viene conferito il Titolo di Master Universitario di primo livello con l’attribuzione di 60 crediti formativi.

“Attraverso moduli dedicati all'organizational behavior, ai processi di pianificazione strategica e all'organizzazione in Sanità, i partecipanti avranno la possibilità di comprendere le diverse tipologie dell'organizzazione del lavoro – va avanti il prof. Angelo Rosa - e di acquisire competenze specifiche sulla progettazione e sui modelli organizzativi sanitari e socio-sanitari, inclusa la Lean Organization. La valutazione del ‘clima lavorativo’ e la valorizzazione delle risorse umane rappresentano ulteriori temi centrali del percorso formativo, insieme alla Corporate governance in Sanità e all'analisi della figura del leader e dei processi di team building”.

Il Master, come aggiunto ancora dal professoressa Rosa, approfondirà inoltre il Decreto ministeriale 77 del 23 maggio 2022, la valutazione dei sistemi sanitari e il Performance Management, il procurement e il ciclo degli acquisti pubblici, il partenariato pubblico privato, la digitalizzazione in sanità e il controllo dell'innovazione elettronica e l'Ht. aNon mancheranno moduli dedicati a Clinical Trials, ricerca accademica, sicurezza delle informazioni in sanità, Medical Devices - Digital Therapy, Artificial Intelligence, Data Science e il valore dei dati, dispositivi medici per aderenza terapeutica e ricerca. “Questo percorso – conclude il professor Rosa - rappresenta quindi un'opportunità unica per coloro che desiderano affrontare con preparazione e competenza le sfide del settore sanitario, trasformando le conoscenze acquisite in leve strategiche per una gestione efficace ed efficiente delle risorse”.