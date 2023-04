L'Irst partecipa alla H)Open Week di Fondazione Onda: si parlerà di lotta al tumore al seno e nuove opportunità terapeutiche

Discutere con due professionisti delle nuove terapie per la cura del cancro al seno, senza dimenticare l'attività di prevenzione. Irst "Dino Amadori" Irccs partecipa all'ottava edizione della (H)Open Week sulla Salute della Donna, promossa da Fondazione Onda, con un'attività di informazione e interazione attraverso una diretta Facebook sul proprio profilo (@istitutotumoriromagna), lunedì 17 aprile dalle 17, alla quale parteciperanno il dottor Ugo De Giorgi, direttore della Struttura Complessa di Oncologia Clinica e Sperimentale in Terapie innovative e alte dosi, e il professor Pierfranco Conte, consulente scientifico della stessa SC.

Le persone interessate potranno porre delle domande durante il dibattito, pubblicandole come commento alla diretta, oppure potranno far arrivare le loro richieste via mail nei giorni precedenti all'indirizzo urp@irst.emr.it. L'iniziativa rientra in un ampio calendario che va dal 17 al 22 aprile, promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra proprio il 22 aprile. L'obiettivo è la promozione dell’informazione, della prevenzione e della cura al femminile.



Irst rientra nelle strutture identificate da Fondazione Onda con il Bollino Rosa. Un riconoscimento attribuito dal 2007 agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini.

Per l'ottava (H)-Opern Week saranno oltre 250 le strutture che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna. Le iniziative in programma sono consultabili sul sito https://bollinirosa.it/, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

“Il successo che l’(H)-Open week sulla salute della donna continua a riscuotere, ci ricorda quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente - commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda -. Con l’ottava edizione dell’(H)-Open week sulla salute della donna, nata in occasione dell'istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna voluta dall’allora Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna offrendo negli Ospedali Bollini Rosa aderenti all’iniziativa una settimana di servizi gratuiti come visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati”.