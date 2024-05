L'Irst riunisce a Roma alcuni tra i maggiori esperti mondiali di linfomi: "Un settore in costante evoluzione"

Due giorni con alcuni tra i principali esperti internazionali in materia di linfomi e sindromi linfoproliferative croniche, riuniti a Roma grazie all’impegno organizzativo di Irst “Dino Amadori” Irccs. Si svolgerà da venerdì a sabato "The Lymphomas Conference", iniziativa organizzata e promossa dall'Unità di Ematologia e Trapianti, diretta dal dottor Gerardo Musuraca. Prospettive, cure, ricerca saranno al centro delle sessioni di lavoro che vedranno alternarsi clinici e ricercatori provenienti da diversi paesi – anzitutto Stati Uniti ed Europa – e dalle principali istituzioni mediche internazionali.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Siamo particolarmente soddisfatti - spiega il dottor Gerardo Musuraca, co-presidente dell’evento insieme al professor Giovanni Martinelli - di avere una faculty internazionale con professionisti di altissimo profilo, provenienti, tra gli altri, da Stati Uniti, Spagna, Germania, Polonia, Francia, Svizzera. Con noi altrettanto importanti colleghi dei principali istituti italiani, compresi medici e ricercatori di Irst Irccs. Sarà un’occasione unica di comprendere a che punto siamo giunti nel trattamento dei linfomi e delle sindromi linfoproliferative croniche, quali innovazioni ci attendono, instaurare nuove collaborazioni, condividere esperienze e studi clinici". A testimoniare l’impegno organizzativo, per Irst fanno parte della segreteria scientifica anche i dottor Claudio Cerchione, Eliana Liardo, Alessandro Lucchesi, Francesco Malaspina, Margherita Parolini, Costantino Riemma, Jessica Rossi e Pietro Rossi.

"Considerata l'importanza delle professionalità in campo - prosegue il dottor Musuraca – sarà sicuramente uno dei più rilevanti appuntamenti dell'anno sulla materia. Anche per queste ragioni abbiamo scelto la città di Roma come sede, puntando a valorizzare l'aspetto internazionale di questa conferenza". Tra gli esperti internazionali chiamati a portare il loro contributo: Olivier Hermine (Paris-Descartes University di Parigi), Wojciech Jurczak (Curie National Research Institute Of Oncology di Cracovia), Daniel Noerenberg (University Of Charitè di Berlino), Greg Nowakowski (Mayo Clinic di Rochester, Minnesota Usa), Laura Pasqualucci (Columbia University di New York), Mark Roschewski (National Institutes Of Health, Bethesda in Maryland Usa), Davide Rossi (Eoc di Bellinzona, in Svizzera), Stephen Schuster (Penn Medicine di Philadelphia, Usa), Louis Staudt (National Institutes Of Health Bethesda in Maryland Usa), Ana Sureda (Catalan Institute Of Oncology di Barcellona, presidente dell’ European Bone Marrow Transplantation), Steven Treon (Dana Farber Cancer Institute di Boston, Usa), Michael Wang (Md Anderson Cancer Center di Houston, Texas Usa) ed Emanuele Zucca (Eoc di Bellinzona, Svizzera).

“L’ematologia rappresenta un settore della medicina in costante evoluzione, capace in pochi anni di raggiungere traguardi di cura e livelli d’innovazione sorprendenti - commenta il dottor Nicola Normanno, direttore Scientifico Irst “Dino Amadori” Irccs -. Ed è proprio questa vitalità a rendere l’evento organizzato dal dottor Musuraca e dalla sua equipe, un momento di studio e confronto imprescindibile per tutti i professionisti del settore: sarà occasione per comprendere lo stato dell’arte ma soprattutto l’evoluzione dei trattamenti e della ricerca sui linfomi, direttamente dai maggiori opinion leader internazionali. L’Ematologia Irst conferma così la propria autorevolezza ed eccellenza al pari di quella dei più prestigiosi centri oncologici ed universitari nazionali ed internazionali".

"C’è grande attesa e attenzione per questo congresso che rappresenterà un momento di apprendimento, scambio e networking per tutti i partecipanti - afferma il direttore generale dell'Irst, Lorenzo Maffioli -. L'evento segnerà, non solo, un'opportunità per condividere l’evoluzione delle best practice nella cura dei linfomi, ma anche un tributo alle professionalità che la Unit di Ematologia Irst ha saputo sviluppare e rafforzare nel corso degli anni. La capacità di riunire così tanti esperti internazionali nel campo dell'oncoematologia testimonia, infatti, come si sia riusciti a creare un ambiente di scambio e collaborazione di assoluto spessore, capace di promuovere l'innovazione e l'avanzamento nel trattamento delle patologie del sangue". La conferenza gode del patrocinio di alcune tra le più importanti organizzazioni scientifiche italiane: Sies (Società Italiana Ematologia Sperimentale), Gitmo (Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare), Aiom (Associazione italiana oncologia medica), Fil (Fondazione italiana linfomi) e Soho Italy (Society of Hematologic Oncology, Italy).