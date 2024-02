L'istituto aeronautico "Baracca" termina il ciclo di open day. "Molti investimenti in tecnologia negli ultimi anni"

L'Istituto Aeronautico "F. Baracca" di Forlì termina sabato pomeriggio la serie di open day dedicati all'orientamento in ingresso. Alle 15:30 docenti e studenti accoglieranno ragazzi e famiglie che abbiano desiderio di visitare la scuola e comprendere le articolazioni dei percorsi di studio. "Sono molti gli investimenti in strumentazioni all'avanguardia fatti in questi ultimi anni scolastici grazie ai fondi Pnrr dedicati e all'attivazione di numerosi pon specifici - viene spiegato dalla dirigenza -. Tali fondi hanno permesso l'acquisto di hardware e software di ultima generazione, il rinnovo degli ambienti di apprendimento e l'acquisizione di una flotta di droni".

"Il nuovo laboratorio di Navigazione Aerea che consta di 12 postazioni connesse sia in ambiente Lan che in ambiente web è di certo tra gli allestimenti che destano maggior interesse - viene chiarito -. Progettato e realizzato dal professor Roberto Regina, permette lo sviluppo di didattiche finalizzate alla simulazione di contesti operativi quali traffico d'aerodromo, traffico di avvicinamento e d'area, oltre che favorire l'apprendimento delle principali tecniche di pilotaggio. Agli studenti viene offerta la possibilità di interagire con un ambiente virtuale totalmente immersivo grazie anche all'utilizzo di caschi VR e alla perfetta riproduzione dello scenario orografico e meteorologico".