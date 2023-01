L'Istituto Comprensivo 8 "Camelia Matatia" vincitore della selezione del concorso regionale "I giovani ricordano la Shoah"

“Il Murale della Memoria”, video realizzato dagli alunni di tutte le classi seconde e da alcuni studenti delle classi terze B e C della scuola media dell'Istituto comprensivo 8 "Camelia Matatia" di Forlì è stato selezionato dall’Ufficio Scolastico Regionale per rappresentare l’Emilia Romagna nella partecipazione al concorso nazionale “I giovani ricordano la shoah”- XXI edizione, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei).

"Il video - spiega la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo - è dedicato alla storia di Camelia Matatia, assassinata ad Auschwitz e nasce dalla rielaborazione del ritratto di Camelia mediante l’ideazione di circa 20 calligrammi delle sue ultime lettere realizzati dai nostri alunni insieme alle docenti di Arte e Immagine, Zaudia Marinari e Giulia Serri. Per la produzione del video il ringraziamento va alla professoressa Samanta Turci".

"Nel corso del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, i docenti insieme ai loro alunni potranno dunque visionare il “Murale della Memoria” anche accedendo all’aula Magna polifunzionale di Istituto, al fine di commemorare le vittime degli orrori e dei crimini commessi nei campi di concentramento e di sterminio durante la seconda guerra mondiale, mediante una riflessione critica volta a rendere consapevoli i ragazzi di quanto è importante difendere con fermezza i valori della democrazia e della libertà", conclude la dirigente.