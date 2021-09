L'istituto "Madre Clelia Merloni" si rinnova: c'è il Piccolo Gruppo Educativo "Raggio di Tenerezza"

L'istituto "Madre Clelia Merloni" si rinnova per l'anno scolastico 2021-2020. La Scuola dell'Infanzia e Primaria sarà affiancata dal Piccolo Gruppo Educativo "Raggio di Tenerezza", che ospiterà i bimbi dai 3 ai 36 mesi. I posti sono limitati, con l'opportunità per 7 piccoli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Suor Luisa (telefono 0543 26086, e-mail: istitutomerloni@gmail.com). L'Istituto, sito in corso A. Diaz, 103, è sede di una Scuola Primaria e di una Scuola dell'Infanzia tenute dalle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù, fondate dalla forlivese Madre Clelia Merloni.

Nel fondare il suo Istituto Madre Clelia fu spinta da una forte fede e da un grande amore di Riparazione e di Lode al Sacro Cuore di Gesù, da infondere nei piccoli, nei giovani, negli adulti e anziani attraverso le opere educative ed assistenziali. Pertanto ella aprì scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero, università, educandati, ospedali, ricoveri, che in poco più di cent'anni di vita dell'Istituto fecero tanto bene ovunque e anche oltre cento opere ancora operanti in Italia, specie nelle Scuole, in collaborazione con le famiglie, per dare ai bambini, ragazzi e giovani una salda formazione cristiana ed una educazione integrale, che miri a sviluppare tutte le facoltà e potenzialità degli alunni, stimolandoli a crescere nella virtù, nel sapere e nell'onestà, per prepararli ad essere veri cristiani ed onesti cittadini nella vita ecclesiale e civile del domani, ovunque ed in ogni contesto.

Questa Scuola iniziò in Forlì con la Scuola Materna, nel vecchio edificio donatoci dalla cugina della nostra Madre Fondatrice, Luigia Merloni, nel 1948.

La casa era cadente, perciò dopo dieci anni venne abbattuta e al suo posto venne costruito l'attuale edificio, secondo le allora recenti norme sull'edilizia scolastica. In ottobre del 1960 si riaprì così la Scuola Materna con più sezioni e che raggiunse punto di frequenza di circa 150 bambini, secondo documentazione d'archivio. Inoltre si iniziò, nel 1960, la Scuola Elementare, subito progressivamente Parificata, che fu frequentata da numerosi alunni, con cinque classi nei primi anni. Si passo ben presto a dieci classi, anche assai numerose, che successivamente, a causa del calo demografico, si ridussero progressivamente ancora a cinque classi, nel 1992, come sono attualmente.