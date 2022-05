L'Istituto Musicale “Angelo Masini” accoglie gli studenti ucraini in fuga dalla guerra

Per gli studenti di musica in arrivo dall’Ucraina, che cercano rifugio dalla guerra a Forlì, è stato attivato un progetto di accoglienza sostenuto completamente dall’Istituto Musicale “Angelo Masini”. L’Istituto Masini, infatti, metterà a disposizione borse di studio per accogliere nei propri corsi studenti ucraini di ogni età provenienti da analoghi percorsi formativi per garantire loro il diritto allo studio e assicurare continuità alle rispettive esigenze di istruzione. "L'iniziativa - viene spiegato - trova le sue motivazioni nei valori di solidarietà, di pace, della civile convivenza fra i popoli ma anche in difesa della cultura, dell’arte e della Musica in particolare". È già stata inserita nel corso di Canto della professoressa Wilma Vernocchi una studentessa proveniente dal Conservatorio di Kiev.