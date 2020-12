L'istituto "Ruffilli" apre virtualmente le sue porte a studenti e genitori con l'open day online

Preparare i giovani sia al mondo del lavoro che all’ Università è l’obiettivo dell’Istituto professionale Ruffilli, che offre quattro diversi indirizzi di studio: Odontotecnico – arti ausiliarie delle professioni sanitarie, unica scuola statale della Romagna nella quale si consegue il diploma quinquennale di Odontotecnico, un corso di studio supportato da un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e odontotecnici designati dalle rispettive associazioni di categoria, che garantirà uno stretto rapporto tra ambito scolastico e lavorativo tramite attività di stage e alternanza scuola lavoro presso i laboratori odontotecnici della zona.

Il diploma in "Servizi per la sanità e l’assistenza sociale" permetterà di partecipare alle rilevazioni dei bisogni socio-sanitari del territorio, di rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati per orientare l’utenza verso idonee strutture, di intervenire nella promozione di assistenza e animazione sociale, di organizzare interventi a sostegno di comunità e fasce deboli. E' attivo inoltre il Corso Oss, percorso triennale, per l’inserimento lavorativo in strutture socio-sanitarie e ospedali. Servizi commerciali, indirizzo in cui l’alunno acquisirà competenze che gli consentiranno di assumere ruoli specifici nella gestione di processi amministrativi e commerciali, nell’area dell’amministrazione di imprese, della comunicazione e del marketing, in organizzazioni private o pubbliche.

Con il percorso di studio in "Servizi commerciali grafici" lo studente apprenderà competenze nella grafica, nella comunicazione e nel marketing, per l’inserimento nei vari settori operativi della comunicazione visiva e pubblicitaria. Attivato quest'anno il nuovo percorso "Agricoltura, sviluppo rurale, indirizzo di studio per la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane" nella sede staccata di Roncadello. Il diplomato dell’Agrario possederà competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali. Avrà inoltre competenze relative alla gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali.

A causa delle disposizioni ministeriali in materia di emergenza sanitaria, l’Istituto ha optato per l’organizzazione degli Open Day in formato online. Partecipare è molto semplice: basta collegarsi al sito internet della scuola (www.ipruffilli.it) o sulla pagina Facebook “Istituto Professionale Ruffilli” e seguire le istruzioni scegliendo il/gli indirizzi per cui si è interessati. Per eventuale assistenza è attivo l’help desk al numero +39 388.3472391 o all’indirizzo mail helpopenday@ipruffilli.eu.