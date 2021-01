L'mmunologo di fama mondiale Mantovani al Collegio di Direzione dell'Ausl Romagna

L'immunologo di fama mondiale, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore emerito dell’Humanitas University, Alberto Mantovani, sarà ospite lunedì in videocollegamento del Collegio della Direzione dell'Ausl Romagna. Considerato come lo scienziato italiano più citato e influente nel mondo, spiega di aver scelto di fare il medico perchè "Il compito della medicina è rendere sopportabile la nostra dose di infelicità". Il collegio di Direzione, dal titolo " Covid-19, Immunità e Vaccini", si svolgerà nella Sala Convegni di Pievesistina e, in videoconferenza, anche nelle sedi dei quattro presidi ospedalieri della Romagna e nella Sala Tison dell'Irst di Meldola.

Modereranno l'iniziativa il dottor Mattia Altini , direttore sanitario dell'Ausl Romagna, il dottor Tiziano Carradori, direttore generale e la dottoressa Raffaella Angelini, direttrice della sanità pubblica "Abbiamo chiesto al professor Mantovani, luminare della medicina internazionale di partecipare ad un evento formativo dell'Ausl Romagna - spiega il dottor Altini - perchè vogliamo ribadire l'importanza della vaccinazione al Covid. La vaccinazione è un'arma fondamentale di cui disponiamo e che, grazie alle tecnologie biomediche e a studiosi come il professor Mantovani, è diventata disponibile in meno di un anno dall'insorgere della patologia.

"Ricordo distintamente - prosegue il dottor Altini - che 66 giorni dopo la pubblicazione online della sequenza genetica dell’Rna di Sars-Cov-2 è iniziato negli Stati Uniti il primo trial clinico per un vaccino contro questo virus e, a neanche un anno dall'’inizio della pandemia, varie campagne di vaccinazione sono già state messe in atto in tutto il mondo. E se adesso, davvero, possiamo vedere la proverbiale 'luce in fondo al tunnel' lo dobbiamo anche a questi ricercatori".

"Non dobbiamo mai dimenticarlo e dobbiamo soprattutto farlo comprendere a tutti. La presenza del professor Mantovani al collegio di Direzione, cioè in un consessodi esperti ed addetti ai lavori, sarà fondamentale, oltre che per illustrare a tutto tondo le potenzialità del vaccino, anche per mettere i nostri professionisti nelle condizioni migliori di fare “informazione" tra la popolazione. Purtroppo vi sono ancora soggetti che addirittura negano il covid o che comunque, predicano la "non vaccinazione" -. conclude -. L'intervento del professor Mantovani vuol essere un contributo, per quanto limitato, a ridurre tutte queste situazioni".