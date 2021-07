L’“Officina delle Idee” debutta con un incontro sul fine vita. La neonata Associazione di promozione sociale affiliata ad Aics e presieduta da Francesco Russo, si presenta al mondo culturale forlivese con un tema di grande attualità: “Il fine vita”. Al confronto, in programma sabato 17 luglio, alle 20.45 nell’Aula 1 del Campus universitario, prenderanno parte l’arcivescovo di Modena-Nonantola mons. Erio Castellucci, il dottor Marco Maltoni, direttore dell'Unità Operativa Cure Palliative e il dottor Stefano Maitan, direttore dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione. Modererà il tavolo il giornalista Gaetano Foggetti.

“Officina delle Idee” nasce anche nel ricordo di Guglielmo Russo, presidente Legacoop Romagna scomparso il 19 maggio 2020, per perpetuarne il costante invito al dialogo al confronto, nel rispetto reciproco delle proprie convinzioni. “L’associazione – sottolinea Francesco Russo – desidera contribuire a formare le menti e seminare le idee entrando dentro gli argomenti, le notizie e le sfide di questo tempo approfondendole, costruendo uno stile di dialogo a più voci, anche e soprattutto nella diversità d’opinione, capace di stimolare un personale pensiero critico”.

Fanno parte del Comitato direttivo del nuovo sodalizio anche: Eleonora ed Edoardo Russo, Elisabetta Fiori, Daniela Savelli, Alice Boghi, Gaetano Foggetti e Patrizia Cupo. Non si parlerà solo di fine vita, ma di tematiche strettamente collegate, come le Disposizioni anticipate di trattamento e il testamento biologico, fino al delicato dibattito su accanimento terapeutico e eutanasia. Il tutto inquadrato nella vicenda della pandemia, che ha incrinato certezze e fatto emergere la fragilità del sistema sanitario di molti Paesi. L’incontro si svolgerà nell’Aula 1 del Teaching Hub universitario, con accesso da via Corridoni. Tutti i partecipanti saranno registrati con relativo numero di telefono, in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid. Ingresso fino a esaurimento posti. Per informazioni: 347-6117645, 338-43550022, 346-2248053.