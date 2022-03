L'omaggio di Forlì all'ex sindaco: il Parco Incontro porterà il nome di Angelo Satanassi

Forlì rende omaggio all'ex sindaco Angelo Satanassi. All'ex primo cittadino tra il 1970 e il 1979 sarà infatti intitolato il Parco Incontro di via Ribolle, a Ca'Ossi. Partigiano e deputato tra il 1979 e il 1983, Satanassi - morto nel 2011 - contribuì alla realizzazione della Diga di Ridracoli insieme a Giorgio Zanniboni. Ma sono diverse le intitolazioni che la giunta comunale ha stabilito per rendere omaggio a personaggi che hanno fatto la storia della città mercuriale.

La nuova strada con accesso da via Castel Latino, a Vecchiazzano, porterà il nome dell'artista e scultrice Carmen Silvestroni, scomparsa nel 1977. Viene omaggiato anche Gaeteno Pasqui (1807-1879) noto per la premiata fabbrica della birra, con l'intitolazione di un'area verde a Vecchiazzano proprio accanto alla strada che porterà il nome dell'artista Silvestroni. A Romolo Landi, primo deputato eletto a Forlì dell'Assemblea Costituente, la giunta ha deciso di intitolargli la rotonda tra la tangenziale e via Brunotto, spostando così la denonimazione del parco che si trova tra via Bertini e via Maseri. A Coriano una nuova strada con accesso da via Golfarelli sorgerà nel nome di Alberto Solfrini, (1947-2007) musicista che ha rappresentato Forlì nel mondo, con lo pseudonimo Koma Band.

Il piazzale davanti all’ingresso dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" in via Forlanini sarà nel nome di Massimo Pieratelli, il direttore generale dell’Ausl Forlì che inaugurò il nuovo nosocomio a Vecchiazzano nel 2004 e che morì l'anno successivo. Omaggio anche alla pioniera del volo Guarini Matteucci Aloisa (1992-1980), con l'intitolazione della rotonda all’ingresso dell’aeroporto "Ridolfi" tra via Carlo Seganti e via Fontanelle. Fu la prima donna pilota forlivese a prendere il brevetto nel 1937 Prenderà il nome di via Arieta la nuova strada con accesso da viale dell’Appennino a San Lorenzo in Noceto, mentre si chiamerà via Ca’ Albana, evidente omaggio ad un'eccellenza enogastronomica locale, la strada con accesso da via Persiani a Carpena.