L'onda anti-discriminazione sfila per le vie del centro storico: "Stiamo affermando il nostro spazio nella società"

Sfileranno per le vie del centro storico di Forlì, "per il nostro spazio nella società, consapevoli che non lo stiamo chiedendo, ma lo stiamo affermando". Anche a Forlì, come in altre città d'Italia, si terrà sabato l'"onda" Pride contro ogni forma di discriminazione. L'appuntamento è organizzato da Rea Collettivo di Genere, insieme ad altre associazioni del territorio forlivese attive nell’ambito dei diritti "Lgbti+".

L'appuntamento è per sabato: alle 17 partirà un percorso da piazza Ordelaffi che si articolerà per le vie del centro. Sono previste cinque tappe per illustrare la storia del movimento Lgbti+ (Lesbico, Gay, Bisessuale, Transessuale, Intersessuale) , le origini del Pride, la vita di alcune personalità di spicco della storia del movimento in Italia e nel mondo. Le attiviste di Rea, spiegano dal colletitivo, saranno presenti a ciascuna delle tappe per guidare la cittadinanza nel percorso. Alle 18.00 sarà organizzato un ritrovo al parco urbano, con tavoli tematici di discussione (della durata di circa trenta minuti), rinfresco e musica. L’evento si chiuderà intorno alle 22.

"Il Pride - spiegano gli organizzatori -. è un’occasione di festa ma anche di lotta e rivendicazioni politiche per la comunità queer. In un momento in cui le istanze Lgbti+ vengono commercializzate da grandi aziende, istituzioni e governi per dare una parvenza di progressismo a politiche reazionarie, nazionaliste o liberiste, è fondamentale rivendicare le origini radicali e anti-sistema del Pride. Il pride è per noi un momento per rendere le nostre identità visibili, pur nella società normativa ed escludente in cui viviamo. È un momento per rivendicare lo spazio pubblico, da attraversare e utilizzare in sicurezza, per tutte le soggettività".

"Lottiamo e rivendichiamo la nostra esistenza ogni giorno - viene aggiunto -: quando usiamo i pronomi di nostra scelta (maschili, femminili o neutri) quando chiediamo una carriera alias per le persone transessuali, quando chiediamo riconoscimento per le famiglie al di fuori della norma eterosessuale e cisgender, quando ci opponiamo alla demonizzazione delle soggettività intersessuali. Anche sabato lotteremo per il nostro spazio nella società, consapevoli che non lo stiamo chiedendo ma lo stiamo affermando".