L'Opera Don Pippo dà il via ad una raccolta fondi per acquistare un mezzo di trasporto per disabili

La Fondazione Opera Don Pippo è un pezzo importante della città di Forlì, da oltre settant’anni offre servizi per la cura, l’assistenza, la riabilitazione e l’accoglienza di persone con disabilità in un contesto familiare che valorizza la diversità come motore di crescita e sviluppo culturale. Si tratta di percorsi di autonomia, progetti d’inclusione sociale, supporto a persone con disabilità e le loro famiglie, attività con le scuole, un pollaio sociale, attività educative nelle scuole, interventi assistiti con animali in reparti pediatrici e lungo degenze.

Ora l’Opera Don Pippo chiede l’aiuto di tutti i forlivesi: ha la necessità di acquistare un’auto attrezzata perché quella che ha in dotazione manifesta importanti segnali di cedimento. Un’auto attrezzata – quindi adibita con montacarichi, piattaforme e sistemi di sicurezza specifici – è fondamentale per fornire un servizio di trasporto accessibile per persone con disabilità, per migliorare l’accesso a servizi di salute, istruzione e lavoro di giovani e anziani e per ridurre l’isolamento sociale. Buon parte del costo, che si aggira sui 40mila euro totali, è stato sostenuto dal prezioso aiuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, mentre si spera di raccoglierne altri 18.650 entro il 18 marzo grazie alla campagna di crowdfunding “Un’auto per l’inclusione” dove ogni persona può contribuire all’acquisto di una risorsa importante per la comunità.

"Dobbiamo raggiungere l’obiettivo importante di 18.650 euro - afferma Piergiuseppe Bertaccini, presidente della Fondazione Opera Don Pippo -; questa somma ci permetterà di acquistare il mezzo attrezzato che concretamente darà l’opportunità di vivere esperienze all’aria aperta, raggiungere luoghi di lavoro ed evitare il trascorrere di lunghe giornate soli a casa. Abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti". Ad oggi la campagna ha raggiunto il 25% di copertura (pari a 3900 euro) con il sostegno di 64 donatori, tra privati e aziende. Sostenere la campagna è molto semplice, basta andare all’indirizzo https://www.ideaginger.it/progetti/, digitare tra i progetti “un’auto per l’inclusione” e scegliere la quota da donare tra le opzioni disponibili; ad ogni donazione corrisponderà una ricompensa.