L'operazione di solidarietà agroalimentare di Coldiretti fa tappa a Bertinoro

Coldiretti è arrivata a Bertinoro per la consegna dei pacchi alimentari di Coldiretti in collaborazione con Campagna Amica e Filiera Italia insieme ai grandi marchi dell’agroalimentare nazionale destinati alle famiglie bisognose. Sono stati consegnati 200 kchili di prodotti alimentari tra cui pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero e legumi destinati alle famiglie che vivono un particolare momento di disagio economico dovuto alle conseguenze della pandemia. Alla distribuzione hanno partecipato per Coldiretti Federico Facciani, vice presidente di Coldiretti Forlì-Cesena; Miranda Poppi, membro del Comitato Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena e Rimini; Sauro Benvenuti, responsabile area forlivese di Coldiretti Forlì-Cesena; Maurizio Mangelli, responsabile Campagna Amica Forlì-Cesena e Rimini; e il sindaco Gessica Allegni.

“In un periodo di grande difficoltà per tutto il Paese, il mondo agricolo è sempre molto solidale con chi vive il disagio - spiega Facciani - continuiamo a dare il nostro contributo per aiutare chi ha bisogno con alimenti sani e italiani, sperando di poter ripetere ancora l’iniziativa che, a livello territoriale, viene supportata nell’individuazione delle famiglie bisognose dai Comuni e dalle associazioni di volontariato”. La consegna dei pacchi alimentari si aggiunge alle altre iniziative di solidarietà portate avanti da Coldiretti e Campagna Amica. "Le tappe della solidarietà di Coldiretti, sono un appuntamento molto caro alla nostra Associazione: l’anno scorso, per un periodo cominciato prima di Natale e terminato con le festività pasquali, abbiamo consegnato nei comuni dell’area forlivese oltre venti quintali di prodotti alle famiglie bisognose, di cui circa la metà nell’area dei comuni montani, zone pesantemente colpite dalla crisi legata alla pandemia in corso", ricorda Benvenuti.

"Ringrazio di cuore Coldiretti, da parte di tutta l'amministrazione Comunale, per questa manifestazione di grande solidarietà, in grado di unire tutti noi in un momento di difficoltà e incertezza, prima di tutto economica - sono le parole di Allegni -. È innanzitutto a partire dalla collaborazione tra le istituzioni e le realtà che operano e producono nel territorio, che possiamo favorire la condivisione e la coesione sociale, valori di riferimento del Comune di Bertinoro. Grazie anche alla nostra Protezione Civile, sempre generosa e disponibile, che si occuperà di consegnare i beni alimentari alle famiglie con maggiori difficoltà, già individuate dal nostro ufficio servizi sociali. "Le consegne dei pacchi alimentari - conclude Federici - continueranno nei prossimi giorni in tutta la provincia per arrivare ai nuclei familiari individuati da Coldiretti-Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei Comuni". I pacchi contengono prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi, formaggi e molto altro.