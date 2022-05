L'opportunità per i giovani, da Forlì al mare col bus gratis: nasce "Estate Card Romagna"

Dal mare all’entroterra passando per le città d’arte e di cultura. Nasce con l’ambizioso obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico collettivo e promuovere la mobilità sostenibile “Estate Card Romagna”, il titolo di viaggio riservato a studenti residenti a Forlì e possessori di un abbonamento annuale Under 26 o "Salta Su", validi per l’anno scolastico 2021/2022, che consente di viaggiare gratuitamente sull’intera rete di trasporto pubblico di Start.

"Per i forlivesi - spiega l'assessore Giuseppe Petetta - questa Card è gratuita perché i 35 euro di tariffa di vendita saranno coperti dall’Amministrazione comunale. Sarà quindi sufficiente recarsi al Punto Bus di Forlì in via Volta 13, dal lunedì al sabato dalle 7.20 alle 19, con il proprio abbonamento e richiederne l’estensione gratuita a tutta la rete Start. In questo modo, i nostri ragazzi potranno viaggiare gratuitamente e in totale sicurezza su tutte le linee di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna dal 5 giugno al 31 agosto, in concomitanza delle vacanze estive".

“Estate Card Romagna è stata pensata per stare vicino ai nostri ragazzi, alle loro esigenze di mobilità, soprattutto in estate, e rappresenta un’importante azione di incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico collettivo in piena armonia con le politiche e gli obiettivi del Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Forlì che intende favorire una sempre maggiore riduzione dell’utilizzo dell’auto privata o di mezzi altamente inquinanti", conclude Petetta.