L'Orchestra Maderna incanta Milano: il concerto si chiude con oltre sei minuti di applausi

Oltre sei minuti di applausi. Mercoledì sera l'Orchestra Maderna si è esibita a Milano, nella prestigiosa Sala Verdi del Conservatorio, per la Società dei Concerti. Diretti da Ingolf Wunder, l'Orchestra Maderna ha riscontrato uno straordinario successo nei tre brani eseguiti, il Concerto per pianoforte 467 di Mozart e una Prima Assoluta di un brano scritto dal Direttore Wunder. Ma il successo più esaltante è stato tributario alla fine della Settima Sinfonia di Beethoven, Con richiesta di bis, l'Orchestra è uscita dalla sala con oltre 6 minuti di applausi.

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti.

L'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal, Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini - Ciacci, Donato Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milen- kovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi. L’Orchestra Maderna valorizza il ta- lento dei compositori contemporanei commissionando ogni anno opere prime per il proprio cartellone. Hanno composto per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli, Stefano Nanni e Roberto Molinelli.

Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa Creativa sulla produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; Progetto “Muse” Erasmus Plus sulla formazione musicale. L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio Hesperia per il suo impegno nella diffu- sione della cultura musicale, a luglio 2019 ha vinto il bando Siae PerChiCrea con il progetto di formazione orchestrale in residenza ‘Orcreiamo’. Nel 2021 l'Orchestra Maderna è stata protagonista del tour italiano di Vinicio Capossela al Ravenna Festival, al Circo Massimo e al Vittoriale di Gardone Riviera; dello spettacolo “Para- diso-dalle tenebre alla luce” di Simone Cristicchi realizzato a Forlì e a Faenza, in collabora- zione con Accademia Perduta; e dell’inaugurazione della stagione Ravenna Musica 2021 al Teatro Alighieri con un omaggio ad Angelo Mariani. Il quartetto d’archi della Maderna, as- sieme ad Alessio Boni, ha poi inaugurato il Festival di Caterina sotto la direzione artistica di Davide Rondoni.

Dal 2022 ForlìMusica APS lavora in rete con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano ad un programma di coproduzioni al fine di circuitare e valorizzare i solisti emergenti accompagnati dall'Orchestra Bruno Maderna in entrambe le piazze. Questo lavoro di rete ha già portato l'Orchestra Bruno Maderna ad esibirsi nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano nel 2022, insieme al pianista Alessandro Taverna, e nel 2023 insieme al pianista Giuseppe Albanese. L’11 luglio 2023 l’Orchestra Bruno Maderna ha partecipato ad una straordinaria iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi a favore di una delle scuole alluvionate della città di Forlì. Un concerto che ha visto esibirsi Marco Rizzi, violino; Danilo Rossi, viola; Mario Brunello, violoncello; Andrea Lucchesini, pianoforte; con l'Orchestra Maderna diretta dalla Maestra Nil Venditti, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di San Mercuriale.