L'Ordine degli Ingegneri alla scoperta dello sviluppo storico-urbanistico di Forlì con Gabriele Zelli

Si è svolto giovedì scorso un evento dedicato allo sviluppo storico-urbanistico di Forlì organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena con la collaborazione dell’ingegner Massimo Montanari e guidato da Gabriele Zelli, impegnato da sempre e intensamente nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico di Forlì e della Romagna. Questa volta l’evento proposto dall’Ordine degli Ingegneri, a cui hanno partecipato numerosi iscritti, si è sviluppato in maniera itinerante nel centro storico della città fra piazza Saffi, Via delle Torri, Duomo e Corso Garibaldi, sottolineando così l’importanza della conoscenza del territorio sia dal punto di vista urbanistico che produttivo, essendo i due aspetti strettamente correlati. La presidente Marina Biguzzi ringrazia, a nome dell’Ordine, Gabriele Zelli e Massimo Montanari "per la disponibilità e per avere reso possibile la realizzazione di questo evento".