L'orrore della guerra esternato con l'arte: premiati i vincitori di "Un poster per la pace"

Il Salone Comunale ha ospitato sabato la cerimonia premiazione del concorso "Un poster per la pace 2023", promosso a livello cittadino dal Lions Club Forlì Host, presieduto da Alessandra Ascari Raccagni. Durante l'incontro, che è stato coordinato da Camilla Sangiuliano ed al quale è intervenuta Paola Casara, assessore del Comune di Forlì, è stato ricordato che molti artisti, anche di grande fama, hanno saputo esprimere con le loro opere l'orrore della guerra ed è per questo che il Lions International decise di promuovere, oltre 30 anni fa, il concorso "Un poster per la pace". Ciò consente ogni anno a un numero crescente di giovani studenti di riflettere sull'importanza della fraternità fra i popoli.

Il concorso a Forlì fu introdotto nelle scuole dall'artista Francesco Giuliari (1929 - 2010), socio del Lions Club Forlì Host. Durante l'incontro la presidente Alessandra Ascari Raccagni, nel ringraziare tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento dell'iniziativa e in particolare Mario Di Girolamo che ha fatto da tramite con le scuole, ha evidenziato che: "I Lions nati nel 1917, oltre 100 anni fa, sono al servizio della comunità. Presenti in oltre 200 nazioni hanno un forte il senso di solidarietà, come dimostrato durante l'alluvione del maggio scorso, quando le socie e i soci si sono prodigati per chi era stato alluvionato e i club Lions di tutta Italia hanno raccolto fondi per oltre 40 mila euro da destinare al territorio di Forlì".

Al concorso hanno partecipato otto scuole secondarie di primo grado della città: Caterina Sforza, Benedetto Croce, Glauco Fiorini, Piero Maroncelli, Girolamo Mercuriale, Marco Palmezzano, Pietro Zangheri e quella di San Martino in Strada. Il titolo di quest'anno "Osate sognare" è stato quanto mai stimolante per gli studenti tanto che sono stati presentati ben 708 elaborati esaminati da una commissione composta da cinque membri senior e quattro giovani artisti del Liceo artistico Canova; Angela Suozzo, Enzo Dallara, Rosanna Ricci, Giorgio Liverani, Laura Coppi e gli studenti Filippo Mazzoni, Tommaso Visani, Dea Reseda e Diana Maimescu.

Per l'istituto Caterina Sforza sono risultati vincitori, dal primo al terzo posto Michelle Vestrucci 3°E, Matteo Malmesi 3°C, Anna Ensini 2°C (meritevole di segnalazione Islam Oarista °B); per la scuola Marco Palmezzano Federico Pasini 3°B, Sara Russotto 3°B e Diana Valgimigli 3°B, (segnalato Amodio Margaux). I premiati della Piero Maroncelli sono stati Walter Daltri 2°E, Wang Xinyi 2°A e Zeng Hailun 2°A. I primi tre classificati dell'istituto Girolamo Mercuriale sono risultati Leonardo Berardi 2°C, Sofia Paolini 3°E, Chiara Macrelli 3°C, (segnalati Nicolò Vincenti 2°E e Giorgia Vinciguerra 3°E) e per la Benedetto Croce Camilla Giunchi 3°M.

I vincitori delle scuole medie Pietro Zangheri, Glauco Fiorini e di San Martino in Strada sono rispettivamente al primo posto Charlene Obi 3°D e al secondo pari merito Cecilia Mancosi e Melissa Daporti; Federico Azzaro 3°A, Giacomo Cortesi 3°A (segnalati Emily Malvezzi 3°A e Tommaso Scozzoli 3°A); Benedetta Gregori 3°B e al secondo posto pari merito Acivodic Chotikarn 3°B e Asia Batani 3°B. Ai vincitori e alle scuole sono stati consegnati buoni acquisto da spendere alla Mondadori di corso della Repubblica, dove sono in esposizione gli elaborati vincitori e segnalati, e buoni sconto della ditta Manoni di corso Garibaldi.