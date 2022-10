L'ufficio consolare di Forlì riprende la normale attività di assistenza ai cittadini slovacchi

Il Ministro italiano degli Affari Esteri ha rilasciato un nuovo Exequater al Console Onorario della Repubblica Slovacca per l’Emilia Romagna Alvaro Ravaglioli a far capo dal 20 settembre sino al 20 settembre 2027. Da lunedì l’ufficio consolare di Forlì ha ripreso la normale attività di assistenza per tutte le pratiche afferenti i cittadini slovacchi e italiani per i rapporti con la nazione Slovacca. Apertura martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30. E' possibile la prenotazione del servizio al recapito telefonico 0543 35982.