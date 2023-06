L'Ugl Romagna a congresso: il segretario Filippo Lo Giudice si ricandida

“La Romagna del futuro. Lavoro, Sicurezza e partecipazione". Questo lo slogan del quinto Congresso territoriale di Ugl Romagna che si svolgerà sabato al Grand Hotel di Forlì, in via del Partigiano, a Vecchiazzano, con inizio lavori alle 8.30. Il segretario uscente Filippo Lo Giudice si ricandida e porterà all'attenzione dei delegati l'attività sindacale svolta negli ultimi cinque anni.

"La data congressuale era stata programmata da tempo e non è rinviabile - esordisce Lo Giudice -. Come Ugl siamo vicini a tutte le lavoratrici e i lavoratori e le rispettive famiglie che si trovano ad affrontare l'emergenza alluvionale. La loro sicurezza e il mantenimento dei loro posti di lavoro sono la nostra massima priorità. E dopo la fase emergenziale, diventerà fondamentale istituire tavoli operativi specifici per affrontare la ripartenza, come già avvenuto durante l'emergenza Covid. La collaborazione tra le istituzioni locali, le aziende e le organizzazioni sindacali sarà cruciale per pianificare un percorso di ricostruzione solido e sostenibile".

Il dibattito congressuale, che vedrà l'intervento dei delegati e dei vari segretari di categoria, sarà arricchito dalla presenza di: autorità locali – porterà i saluti il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini; parlamentari, istituzioni provinciali e regionali, e referenti del mondo produttivo, del terzo settore e dell'associazionismo. I lavori saranno moderati dal consigliere confederale Ugl Germano Sessa.