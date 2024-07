L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti piange la scomparsa di Donatello Caroli

L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ricorderà domenica pomeriggio Donatello Caroli, già socio fondatore e tesoriere dell'associazione. L'appuntamento si terrà alle 17 al pantheon, nel cimitero monumentale di via Ravegnana. "Il luogo e la data non sono casuali - spiega il coordinatore del circolo Uaar di Forlì, Lodovico Zanetti -. Il pantheon era, in origine, non un luogo di culto, ma il famedio dei nostri concittaddini. E la data, il 14 luglio, è la presa della Bastiglia, simbolo della rivoluzione francese, momento significativo per Donatello".