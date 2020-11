L'Unione Nazionale dei Sottufficiali d’Italia ricorda le vittime della strage di Nassiriya

La Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale dei Sottufficiali d’Italia, rappresentati dal presidente, il primo maresciallo in pensione Roberto Toscano, insieme al primo luogotenente in pensione Raffaele Acri e a Euro Mangelli, componenti del direttivo, hanno deposto giovedì mattina nel giorno di ricorrenza dell’attentato di Nassiriya che costò la vita a 19 Italiani, un omaggio floreale ai piedi della targa affissa in piazzetta della misura con la quale la città di Forlì ricorda i caduti durante l’operazione “Antica Babilonia” in Iraq. Un sentito omaggio a coloro che persero la vita mentre offrivano il loro contributo per la ricostruzione ed un affettuoso pensiero alle loro famiglie.