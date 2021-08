L'unità operativa di Oculistica di Forlì pubblica due suoi lavori su riviste scientifiche internazionali

L'unità operativa di Oculistica di Forlì nel corso dell'anno 2021 ha pubblicato due suoi lavori scientifici su altrettante riviste mediche internazionali (European Journal of Ophthalmology e Journal of Ophtalmology). Il primo lavoro riguarda la gestione chirurgica di un paziente, con complicanze da nuovi dispositivi impiantabili, gestito con successo dal Centro Glaucoma forlivese, in collaborazione con colleghi inglesi del Moorfields Eye Hospital di Londra.

Il secondo lavoro invece è il risultato di due anni di lavoro del gruppo Retina Chirurgica. "Negli ultimi anni - spiega il dottor Giacomo Costa - abbiamo assistito ad un importante aumento della chirurgia delle complicanze post intervento di cataratta (soprattutto tardive legate al dislocamento delle protesi impiantate) e questo ha comportato la necessità di ricorrere con sempre maggior frequenza ad una chirurgia vitreoretinica con espianto e reimpianto di cristallino artificiale. Si è reso necessario quindi utilizzare nuovi materiali e nuove lenti intraoculari per poter avere ottimi risultati con pochi eventi avversi. L'importanza di questo lavoro risiede principalmente nell'ampia casistica associata ad un lungo follow-up postoperatorio”.