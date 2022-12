L'Unsi Forlì omaggia il sindaco Zattini e la sua Giunta del calendario 2023

Una delegazione della Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, in una pausa a margine dei lavori dell’ultimo Consiglio Comunale ha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini, la presidente del Consiglio cmunale Alessandra Ascari Raccagni ed alcuni componenti della Giunta, per lo scambio dei voti augurali delle festività e la consegna del calendario 2023 presentato in anteprima dal sodalizio.

L’occasione dello scambio di auguri è stata propizia per un ringraziamento al sindaco Zattini della disponibilità espressa nei confronti della Sezione di Forlì e più in generale del personale che compone le associazioni d’Arma e di categoria. E’ stato ricordato il progetto del primo monumento ai Caduti della Marina Militare già inserito nel progetto più ampio di ristrutturazione della Galleria Vittoria, l’intitolazione della rotonda ai Caduti di Nassirya, su istanze avanzate dal sodalizio ed accolte dall’amministrazione, quest’ultima dovrà essere completata con un monumento in via di realizzazione. Da ultimo la Sezione dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani ha in progetto l’omaggio di un manufatto da regalare al monumento delle Vittorie, sfavillante nella sua bellezza, esaltata dal sontuoso e certosino restauro recentemente ultimato.

L’almanacco della Sezione di Forlì dell’Unsi è stato impaginato scegliendo tra le foto che rappresentano l’essenza interforze del sodalizio e quelle delle attività espresse sul territorio soprattutto verso i giovani e chiude ospitando in una pagina dedicata alla Marina Militare con l’espressione di connubio con il territorio realizzata dal comando dell’Amerigo Vespucci, il veliero italiano più famoso al mondo, assunto dal forlivese Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi