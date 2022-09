La 5D di geometri si ritrova dopo 40 anni

Si è ritrovata a distanza di ben 40 anni (1982-2022) la 5D dell'istituto tecnico per geometri "Saffi Alberti"; sede del ritrovo ovviamente la riviera Romagnola nella bellissima Cervia. "Un gruppo di fancazzisti" come amano definirsi, che con le loro scenette ispirate allo storico film "Amici miei" del regista Mario Monicelli ha saputo divertirsi e divertire un intero istituto, professori compresi. Sabato 10 settembre è stato quindi festeggiato il 40esimo anno dal diploma a dimostrazione di una granitica amicizia che dura nel tempo, col pensiero però rivolto ad un caro amico assente volato in cielo troppo presto, Antonello Parisi; un angelo che i suoi compagni continuano a ricordare e a considerare parte di loro riservando come sempre anche per lui un posto a tavola.