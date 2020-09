La band forlivese "Brando" fa incetta di premi alla finalissima di Sanremo Rock

Incetta di premi per la rock band forlivese "Brando" alla 33esima edizione di "Sanremo Rock", tenutasi sul palcoscenico del Teatro Ariston. Il gruppo capitano dall'attore forlivese Marcello Maietta (voce e chitarra) si è infatti aggiudicato ben due dei premi "Premium partner" in palio: si tratta del "Premio Pulsart Company" (per la realizzazione di un video cinematografico e musicale, dato alla miglior band scelta dalla direzione artistica, consegnato dalla doppiatrice e regista italiana Patrizia Mottola" e del Premio "Et-Team, La notte delle chitarre" (consegnato dal produttore discografico Et-Team, Ettore Diliberto, che ha visto negli anni la partecipazioni dei più grandi chitarristi nazionali ed internazionali".

La canzone presentata in sede di Festival è stata “Rimpiangeremo Noi”, tratta dal loro album "Le nostre verità", uscito nel novembre del 2019, che li ha visti concorrere con oltre 220 band provenienti da tutta Italia. La band era alla sua terza uscita live, post lockdown: a luglio aveva dominato la finale regionale sempre di Sanremo Rock in provincia di Bologna, aggiudicandosi l’ingresso alle finali nazionali, mentre il 29 agosto scorso, aveva vinto lo Young Imaginaction Award 2020, nell’ambito della manifestazione Imaginaction 2020 svoltasi all’aeroporto di Forlì, con il videoclip "Come ti vorrei", girato all’ex manicomio di Imola.

Brando è un progetto musicale, una storia in musica legata, da una parte, alla perdita e dall’altra alla ricerca e alla scoperta di una nuova “pelle”, sentimento conduttore dell’album e del viaggio.

Una raccolta di canzoni distinte, ma tematicamente unificate, in cui le singole canzoni si susseguono l’una all’altra, in una metafora della vita, della rinascita, dei sentimenti. Un genere alternative/rock contraddistingue la produzione musicale della band, che strizza sempre l’occhio a melodie operistiche con fusioni digitali e sorprese di pura rabbia hard rock. Come sempre, oltre ad essere autore sia dei testi che della musica, Marcello Maietta è anche il regista di tutti i suoi videoclip, eccezion fatta solo per l’ultimo, Come ti vorrei, che vede una collaborazione a quattro mani con la regista Sofia Alberghini. Ad affiancare Maietta sono Francesco Casadei Lelli (sinth e pianoforte), Michele Tomasini (chitarra e cori), Gianluca Amici (basso) e Stefano Lelli (batteria).