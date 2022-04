La banda del roller cash colpisce ancora: dopo 24 ore un'altra banca nel mirino

Che sia la stessa banda che ha colpito nella nottata tra mercoledì e giovedì a Civitella e a Ranchio? Gli investigatori ci stanno lavorando. Nella nottata tra giovedì e venerdì è stata messa un'altra bandiera in un'altra banca del Forlivese. Nel mirino dei "soliti ignoti" è finita la filiale della Intesa San Paolo, a Panighina. Il bottino sfiora i 20mila euro. La tecnica utilizzata dai malviventi è simile a quella messa in pratica 24 ore prima nell'istituto tecnico della Vallata del Bidente: dopo aver forzato la porta d'ingresso con delle spranghe, hanno portato via il roller cash, il dispositivo per la protezione e la gestione delle banconote del bancomat. Mentre suonava l'allarme la banda si è dileguata, fuggendo col favore delle tenebre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, che nella giornata di venerdì hanno anche vagliato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.