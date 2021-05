La bandiera della Croce Rossa issata bandiera in Comune, il sindaco Zattini: "Punto di riferimento per l'intera comunità"

Sabato sarà celebrata la Giornata Mondiale della Croce Rossa. Una delegazione della Croce Rossa di Forlì guidata dal suo presidente, Davide Gudenzi, ha consegnato mercoledì pomeriggio il suo vessillo al sindaco Gian Luca Zattini e all’assessore al welfare, Rosaria Tassinari, in vista della giornata celebrativa del prossimo 8 maggio. "Ringrazio di cuore tutti i volontari della Croce Rossa di Forlì per il tempo, le risorse e le energie che riservano alla nostra comunità - evidenzia il sindaco Zattini -. Da sempre impegnati a soccorrere i più fragili e le persone in difficoltà, gli uomini e le donne della Croce Rossa di tutto il mondo hanno operato in quest’ultimo anno pandemico come certezza in un momento di profonda incertezza. Per questo, e per tutto ciò che continueranno a fare anche dopo il Covid, questa Amministrazione non smetterà mai di ringraziarli. Sono un punto di riferimento imprescindibile per la nostra comunità e un modello di aggregazione prezioso ispirato ai valori dell’inclusione e dell’umanità. Un esempio da cui trarre ispirazione ogni giorno".

