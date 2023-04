La battaglia di Berlusconi, Cerchione (Irst): "Quadro clinico complesso, ma la leucemia mielomonocitica si può curare"

L'Irst “Dino Amadori” Irccs conferma il proprio ruolo di autorevole riferimento di livello nazionale in ambito onco-ematologico. Tra gli esperti maggiormente coinvolti in questi giorni in riferimento alla leucemia mielomonocitica che ha colpito Silvio Berlusconi, figura il dr. Claudio Cerchione, medico ricercatore dell'Ematologia e Trapianti CSE, co-presidente della Society Of Hematology Oncology Italy Insieme ai prof Hagop Kantarjian (MD Anderson Cancer Center, Houston Texas) e Giovanni Martinelli (Direttore scientifico IRST).

Il caso di Silvio Berlusconi ha acceso un faro su una patologia complessa e rara ma che, se diagnosticata in stadio iniziale, è curabile: “Come in tutte le leucemie ad essere interessate sono le cellule del midollo osseo, nel caso specifico si caratterizza per l'aumento di una particolare popolazione di globuli bianchi: i monociti. Si interviene quando le cellule cancerose aumentano così tanto da bloccare la produzione di globuli rossi, piastrine e globuli bianchi normali da parte del midollo osseo. In questo senso è cruciale intervenire il prima possibile –spiega il dr. Cerchione – per impedire che la malattia possa passare ad una fase acuta e grave.Nella fase cronica i trattamenti danno buone speranze di stabilizzazione ed esiste un trattamento spesso risolutivo: il trapianto di midollo da donatore compatibile; un'opzione percorribile però se il quadro clinico è buono e per pazienti fino ai 65 anni d'età. Il quadro clinico di Berlusconi è complesso per vari fattori: la patologia in atto, le altre patologie presenti e l'età." La leucemia mielomonocitica è una patologia trattata anche in IRST: "Sì, grazie ad IRST "Dino Amadori", all'equipe di Ematologia diretta dal dr. Gerardo Musuraca e ovviamente al prof. Martinelli, ogni giorno diamo il massimo per offrire i migliori approcci diagnostici e terapeutici e le terapie più innovative e personalizzate a tutti i nostri pazienti affetti da neoplasie oncoematologiche. La ricerca sta facendo passi da giganti, giorno dopo giorno. L’obiettivo è uno: curare il 100% dei nostri pazienti."