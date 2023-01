La Befana arriva a Civitella di Romagna anche per i bambini profughi dell'Ucraina

La notte della Befana a Civitella di Romagna. Gia dal mattino gruppi di "Befanotti" si sono recati nei vari punti del paese cantando e suonando gli stornelli dell'Epifania. Momenti toccanti per l'incontro con i bambini e profughi dell Ucraina. Infine si sono ritrovati tutti in piazza a salutare la "vecchietta" che scende dalla Torre dell'Orologio lanciando doni ai bambini. Non sono mancati i fuochi d'artificio dalla Torre del Orologio e la distribuzione dei doni alle centinaia di bambini direttamente dalle mani della Befana.