La bellezza del Natale negli occhi dei bambini delle scuole "La Nave"

Un giovedì all’insegna della bellezza e dello splendore del Natale nei tre spettacoli che hanno visto coinvolti tutti gli alunni delle scuole "La Nave", dai piccolissimi dei Nidi ai ragazzi della scuola media. Il primo spettacolo si è svolto al Teatro Testori: tutti i bimbi dei due Nidi (Stella polare e Centro storico) e delle Sezioni Primavera hanno offerto alle loro famiglie una recita dedicata agli elementi della natura che offrono doni e ospitalità al Bambino Gesù. Al secondo spettacolo, tenutosi al Teatro Testori, hanno preso parte più di 100 bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia la Nave in un percorso narrativo con a tema la creazione del mondo, l’opera degli angeli e la nascita di Gesù come speranza di amore e di pace per tutti.

Alle 20.30, nella Chiesa di Coriano, gli alunni della Scuola media hanno animato un concerto vocale e strumentale di Canti e brani natalizi di diverse tradizioni e culture, dall’Europa all’Africa ai paesi sudamericani e balcanici. Tutte le feste hanno visto grandissima partecipazione da parte delle famiglie che, dopo anni di pandemia, finalmente hanno potuto rincontrarsi e partecipare attivamente alla proposta educativa e didattica della Scuola.

Durante gli eventi sono state raccolte offerte per sostenere, attraverso la adozione internazionale di tre bambini che vivono in condizioni di difficoltà, il loro percorso di vita e scolastico e la comunità cui appartengono. "Basta rimettere in moto l’amore quello vero, quello che da’ senza aspettarsi nulla, per riaccendere in noi la fede e la speranza - le parole della dirigente Elena Morra -. Questa è la luce dell’amore di cui sono capaci le creature pure".