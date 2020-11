La biblioteca comunale illuminata di verde: Meldola aderisce alla Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini

L'amministrazione comunale di Meldola, aderendo all'appello di Anci e dell'Ordine degli Psicologi, ha scelto di illuminare di verde (colore simbolo della vitalità) la Biblioteca Comunale Torricelli in occasione della “Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini” che si celebra il 20 novembre di ogni anno. "Questa data coincide con il giorno in cui l’Assemblea generale dell’Onu adottò la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”, che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici - ricordano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alla Pace e Diritti Umani Jennifer Ruffilli -. Oggi, in un momento nel quale anche la pandemia sta avendo un impatto enorme sui diritti dei bambini di tutto il mondo, crediamo sia necessario affermare questi valori con forza. Abbiamo scelto di illuminare la nostra Biblioteca, simbolo della cultura e dell'istruzione che sono la base della crescita di ogni bambino".