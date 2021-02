La bottega di Mastro Lupo diventa la nuova casa della Protezione Civile di Predappio

La bottega di Mastro Lupo, nei locali del foro boario, è stata ristrutturata ed ora sarà una sede “storica” per l’associazione ed articolata in sala riunioni, ufficio e magazzino attrezzature

La Protezione Civile di Predappio ha una nuova casa. La bottega di Mastro Lupo, nei locali del foro boario, è stata ristrutturata ed ora sarà una sede “storica” per l’associazione ed articolata in sala riunioni, ufficio e magazzino attrezzature. "Il progetto di restauro - spiega l'amministrazione comunale - è iniziato nel 2018 dopo l’approvazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. I locali di 55 metri quadrati non hanno subito stravolgimenti anzi sono stati valorizzati i pochi elementi rimasti originali, la fontana interna, la fornace incassata, il pavimento in cotto industriale".

Quanto ai lavori, "si è proceduto alla realizzazione dei lavori di risanamento assegnati all’impresa locale Natura Verde, con l’ausilio dei volontari ed il contributo della fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e di alcune aziende del comune come Antaridi, Picchi Terzo, B&B di Biondi e Bassini, Ferramenta Cappelletti Vanni e il comune di Predappio. Ringraziamo il presidente Riccardo Borghini e gli oltre 50 volontari per l’impegno e per la volontà nel recupero di un pezzo di storia della comunità predappiese e della cultura artistica romagnola".