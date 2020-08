La "burrasca di fine agosto", si annuncia una notte con fulmini e tuoni: allerta temporali

Maltempo in arrivo anche sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per temporali, frane, piene dei corsi minori e vento per la giornata di domenica. Si legge nell'avviso: "La nostra regione è interessata da un'onda depressionaria associata ad un flusso di correnti instabili provenienti da sud-ovest. Tale configurazione è favorevole alla formazione di precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco organizzato su tutto il territorio regionale".

Viene rimarcato che "i fenomeni saranno piu' probabili ed intensi sulle aree di crinale appenninico, in iniziale formazione sulle zone occidentali della regione ed in lento spostamento verso est nel corso della notte tra sabato e domenica. Le precipitazioni sono previste in rapida attenuazione ad iniziare dal pomeriggio di domenica".

Viene anche sottolineato che "è prevista anche una ventilazione consistente dai quadranti meridionali con valori intorno a 60-74 Km/h, lungo la catena appenninica, fascia pedemontana e lungo la costa, con raffiche di intensita' temporaneamente superiore anche associate ai fenomeni temporaleschi. La ventilazione e' prevista in attenuazione nel corso della serata di domenica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "una vasta circolazione depressionaria presente tra l'Europa occidentale e l'area mediterranea manterrà condizioni di debole instabilità sulla nostra regione sino a venerdì, quando un promontorio di alta pressione riporterà condizioni di tempo stabile. In un contesto di nuvolosità variabile, con ampi tratti di cielo sereno, saranno possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più probabili nelle giornate di mercoledì e giovedì. Le temperature si manterranno su valori attorno a 26/27 gradi, risalendo leggermente venerdì su valori comunque in linea con la media climatologica".