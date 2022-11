La burrasca si abbatte sulla Romagna, raffiche superiori ai 65 chilometri. Cresce il livello della diga di Ridracoli

Raffiche di vento anche superiori a 65 chilometri. Piogge abbondanti, con picchi di oltre 40 millimetri sull'entroterra. Temperature che non hanno superato i 12°C. L'ondata di maltempo previsto dagli esperti meteo ha picchiato forte anche nel comprensorio Forlivese. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche è stato comunicato in via preventiva nel primo pomeriggio di martedì telefonicamente agli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno ricevuto la chiamata automatica nella quale si invitavano "i cittadini a prestare la massima attenzione, chiudere le tende solari, riporre i gazebo, ridurre gli spostamenti allo stretto necessario e limitare nel frequentare parchi e giardini". Consultando la "rete di monitoraggio" di Meteo Forlì-Cesena, la raffica massima è stata di 65.9 chilometri, registrata alla stazione meteo amatoriale di San Leonardo. Le raffiche di vento hanno accompagnato le piogge, caduti per tutta la giornata, con punte superiori ai 20 millimetri in pianura e picchi di oltre 40 sul crinale.

Nel tardo pomeriggio la pioggia si è trasformata in neve oltre i mille metri. Precipitazioni importanti per la diga di Ridracoli, il cui livello è cresciuto di oltre un metro, col volume dell'invaso a 8,73 milioni di metri cubi, pari al 26,4% della capienza totale. La tendenza è per un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con le temperature minime in sensibile diminuzione, con valori intorno a 4-6 gradi nelle pianure interne e tra 7 e 9 gradi tra Romagna, mentre le massime con valori compresi tra 9 e 13 gradi. Tempo stabile anche giovedì, mentre, aggiorna il servizio meteorologico dell'Arpae, "tra le giornate di venerdì e sabato il transito di una rapida perturbazione porterà ancora delle precipitazioni più probabili tra aree appenniniche e pianura orientale. Successivamente la rimonta anticiclonica determinerà un miglioramento con alternanza di annuvolamenti e schiarite ed assenza di precipitazioni. Temperature in temporanea flessione venerdì poi stazionarie".