Lutto per la scomparsa di Wainer Vitali, il cordoglio del sindaco Zattini e della Camera di Commercio: "Grande 'eleganza' di parole e modi"

"Ha saputo rappresentare il mondo del commercio ai massimi livelli romagnoli mettendo a frutto innata passione, qualificate competenze e apprezzate qualità umane". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ricorda così Wainer Vitali, storico commerciante di Forlì, a lungo presidente di Confcommercio Forlì e per 22 anni, dal 1986 al 2008, scomparso all'età di 94 anni. "Affermato imprenditore nel settore tessile, punto di riferimento del sistema economico e sociale cittadino, storico presidente di Ascom-Confcommercio Forlì dagli anni Ottanta all’inizio del nuovo secolo e poi presidente onorario, Vitali ha saputo rappresentare il mondo del commercio ai massimi livelli romagnoli mettendo a frutto innata passione, qualificate competenze e apprezzate qualità umane - le parole del primo cittadino -. Ne ricordiamo l’impegno civico dimostrato oltre che nell’associazionismo anche in ambito istituzionale, dai cinque anni in Consiglio Comunale, dal 1975 al 1980, al Consiglio della Camera di Commercio. A Wainer ero legato da una solida amicizia che si è sempre concretizzata grazie a un confronto costruttivo e proficuo. Alla Famiglia, ai colleghi, agli amici e a tutti coloro che con Wainer Vitali hanno condiviso esperienze di lavoro, attività nell’associazionismo e servizio al territorio giungano la riconoscenza e l’affetto da parte dell’intera comunità forlivese.

Anche gli organi, la dirigenza e i dipendenti della Camera di commercio della Romagna si uniscono al cordoglio per la morte di Vitali, storico commerciante di Forlì, componente del consiglio e della giunta della Camera di commercio, prima di Forlì e poi di Forlì-Cesena. “Mi unisco al dolore della famiglia per la morte di Wainer Vitali, un uomo di grandi qualità e un importante protagonista della vita sociale ed economica della nostra città - afferma Alberto Zambianchi, già presidente della Camera di commercio della Romagna, con il quale ha condiviso con Vitali l'esperienza negli organi camerali dal 1992 al 2008 -. Ho avuto modo di apprezzare le sue doti umane e professionali condividendo con lui un lungo percorso lavorativo, sia negli scambi all'interno del mondo associativo provinciale, sia negli organi della Camera di commercio, in una fase di sviluppo economico che la Camera ha saputo assecondare e sostenere. In me, come in tutti coloro che l'hanno conosciuto, resta il ricordo della sua dirittura morale e la sua grande 'eleganza' di parole e modi".