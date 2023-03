La Camera di Commercio in visita all'Irst: "Il territorio partecipa ad una ricerca sanitaria di qualità"

Il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, affiancato dal segretario generale Roberto Albonetti e dalla vicesegretaria generale Maria Giovanna Briganti, hanno visitato l’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” - Irst Irccs, una realtà di eccellenza dei nostri territori. Presidente e dirigenti hanno incontrato il direttore generale, Giorgio Martelli, e il direttore scientifico, Giovanni Martinelli, con cui hanno approfondito i temi della ricerca e dei “grandi servizi” - che comprendono sanità, alta istruzione e cultura, università e musei/grandi mostre -, di cui l'Irst Irccs è un tassello fondamentale. Servizi che in questi ultimi anni sono stati sviluppati con una visione e una grande sinergia tra i principali attori, che hanno fortemente contribuito a “rigenerare” il profilo competitivo di Forlì e della Romagna.

“Il punto di valore distintivo dell'Irst Irccs è nel principio che una buona assistenza non possa prescindere da una buona ricerca. Al riguardo, con l'Irst vi sono ambiti di ricerca di comune interesse sui Big Data - sottolinea Battistini -. Attraverso realtà come questa, anche il nostro territorio partecipa ad una ricerca sanitaria di qualità che, oltre a produrre benefici per la salute dei cittadini, contribuisce a sostenere il motore di conoscenza, innovazione e sviluppo e quindi concorre nel modo più diretto al benessere del territorio e del Paese".