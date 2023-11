"La capacità decisionale", un incontro sul punto di vista medico applicato alla pratica notarile

Cosa può trasmettere il punto di vista medico alla pratica notarile rispetto al tema della capacità decisionale? Questa domanda costituirà il punto di partenza dell’incontro promosso dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini venerdì, alle 15.30 nella sede del Consiglio Notarile, in via Fossato Vecchio 2/f a Forlì. A confrontarsi saranno il notaio Alessandro Torroni, il quale introdurrà il tema esponendo una casistica giurisprudenziale in merito alla capacità di intendere e di volere, e il dottor Giuseppe Benati, direttore dell’Unità operativa di Geriatrica del Presidio Ospedaliero di Forlì e Direttore del Dipartimento Cure Primarie Forlì-Cesena, che tratterà invece il tema dal punto di vista medico-scientifico applicato alla pratica notarile. L’evento è gratuito e previsto solo in presenza. Per la partecipazione si richiede l’invio del proprio nominativo a consiglioforli@notariato.it. Ai notai partecipanti saranno riconosciuti 4 Crediti Formativi Professionali. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.notaiforlirimini.com e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.