"La casa degli antifascisti": al via la campagna di tesseramento 2021 dell'Anpi

Parte ufficialmente in questo fine settimana, la campagna di tesseramento 2021 dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia). L'associazione, nata nel '45 per riunire tutti coloro che si adoperarono in maniera attiva contro la dittatura fascista e l'occupazione tedesca, oggi è diventata, per merito di coloro che la crearono e che decisero nel 2006, di aprirne le porte a chi ne condivideva gli obiettivi, una realtà attiva su tutto il fronte della difesa dei diritti, e della diffusione dei valori costituzionali, che conta solo nella provincia di Forlì-Cesena circa 1400 iscritti.

A Forlimpopoli domenica mattina sarà in piazza Garibaldi, con un banchetto informativo, dalle 9 alle 12 per i cittadini forlimpopolesi, che intendono iscriversi, rinnovare la tessera o solo avere informazioni sull'associazione. Il tutto nel rispetto delle normative e delle precauzioni atte a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, purtroppo ancora in atto. Per ogni tipo di informazione è possibile inviare una mail all'indirizzo anpiforlimpopoli@gmail.com o contattare la sezione tramite la pagina Facebook Anpi Forlimpopoli.