La caserma dei Vigili del Fuoco si illumina di verde per i bimbi malati

In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla malattia Pandas Pans , grave malattia che compromette la funzione neurologica del cervello dei bambini, la caserma dei Vigili del Fuoco di Forlì, si è illuminata di verde nella notte tra sabato e domenica per far conoscere la sindrome ancora non riconosciuta da molti paesi. L'età media di insorgenza dei sintomi è di 6 anni e mezzo e, da oltre un anno, la sindrome può essere diagnosticata strumentalmente.

La "Giornata Mondiale Pandas - Pans" si pone quindi l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia rara, dai risvolti drammatici per i bambini e per le loro famiglie. L'auspicio dei Vigili del Fuoco "è quello di riuscire a "spegnere" la neuro-infiammazione che affligge tanti bambini, intervenendo tempestivamente su questa malattia con le cure adeguate".