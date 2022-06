La Cava era appena nata e le classi erano separate tra maschi e femmine. Si ritrovano 51 anni dopo le alunne delle elementari

Salutarsi bambini, anzi tutte bambine visto che non era ancora una classe mista, e ritrovarsi 51 anni dopo, oltre i sessant'anni di età. Le alunne della 5A che nel 1971 sono uscite dalla scuola elementare Livio Tempesta della Cava si sono ritrovate, proprio davanti all'istituto scolastico con in mano una foto in bianco e nero, giovedì scorso per poi andare a mangiare in un ristorante dello stesso quartiere. 51 anni anni dopo l'ultimo saluto tutti assieme.

Erano tutte famiglie della Cava, all'epoca quartiere di case popolari realizzate circa un decennio prima, quando venne edificato dal 1956 al 1963 la cosiddetta zona 'Ina Casa' per dare risposta veloce alla fame di alloggi. Nella scuola Livio Tempesta uscita una classe che era stata formata nella seconda metà degli anni Sessanta, quando maschi e femmine a scuola erano rigidamente separati.

Ricorda una delle partecipanti al ritrovo 51 anni dopo: “È stata una serata bellissima ed emozionante. La cosa più bella è stata vedere la gioia negli occhi di tutte noi per essere riuscite a rivederci dopo tanti anni. Molte abitano ancora alla Cava o nei dintorni di Forlì , io abito a Fano nelle Marche. Siamo riuscite a rintracciare tutte, tranne una, le nostre compagne di classe ma purtroppo alcune non hanno potuto partecipare. Ci siamo raccontate: mariti, figli, lavoro, nipoti”.

“Abbiamo ricordato alcuni episodi dei 5 anni in cui abbiamo frequentato la Livio Tempesta e, con molto affetto, la nostra bravissima maestra, la signorina Genziana Giorgioni, che è stata per noi una seconda mamma: oltre alla grammatica e alle tabelline, infatti, è stata una maestra di vita: ci ha insegnato il senso del dovere, il rispetto per il prossimo, il valore dell'amicizia. Ci siamo lasciate con la promessa di rivederci presto e abbiamo anche un gruppo Whatsapp. Difficilmente ci perderemo di vista”.