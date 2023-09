La Cgil manifesta a Roma in difesa della Costituzione con centinaia di associazioni

Sabato 7 ottobre la Cgil manifesterà in piazza a Roma il proprio dissenso verso l’autonomia differenziata e chiederà al governo di applicare quanto scritto nella Costituzione. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de “La Via Maestra” con alcuni rappresentanti delle più di cento associazioni aderenti.

Si è tenuta nella sede della Cgil regionale la conferenza stampa di presentazione de “La Via Maestra” una grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma il prossimo 7 ottobre per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. Dall’Emilia - Romagna si muoveranno più di 10 mila persone alla volta di Roma con un treno speciale, centinaia di prenotazioni sui treni ordinari, almeno 120 pullman e mezzi propri.

“La nostra via maestra – ha detto Massimo Bussandri segretario generale della CGIL Emilia Romagna - è segnata dalla Costituzione e se l’ autonomia differenziata passasse, la garanzia dei diritti sul territorio nazionale sarebbe persa, aumenterebbero le disuguaglianze, si renderebbe più incerto il diritto alla salute, al lavoro, alla mobilità, all'accesso ai servizi e all'ambiente. Ci opporremo in tutti i modi a questo disegno che mira a spaccare il Paese e che non serve neanche ai lavoratori e pensionati delle regioni “ricche” del Nord perché si tratta di una controriforma che favorisce solo le classi più agiate. La nostra bussola è inoltre la dignità del lavoro dal salario minimo, tenuto insieme ad una legge sulla rappresentanza, alla lotta alla precarietà e alla sicurezza sul lavoro”. Sottolineando la massiccia risposta da parte di centinaia di associazioni il segretario conclude evidenziando che “Lo stesso campo largo, sindacale e sociale, dovremo metterlo in campo sull'alluvione”.