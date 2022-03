Proseguono i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile tra Corso della Repubblica ed il Campus universitario. Da mercoledì a sabato, salvo conclusione anticipata dell'intervento, verrà realizzata la ripavimentazione di alcuni tratti di via Porta Cotogni tra il civico 2 e il civico 32. Sarà istituito il divieto di transito (escluso residenti e mezzi di soccorso) e divieto di sosta totale nel tratto tra l’ingresso e l’uscita del parcheggio Sferisterio e l'accesso al parcheggio di piazzetta Igino Lega, adiacente al Campus Universitario. Le tre aree di sosta (Sferisterio, Piazzetta Igino Lega e Mafalda di Savoia) rimarranno fruibili alla cittadinanza compatibilmente con l'andamento dei lavori.

La ciclabile del Campus: in settimana la ripavimentazione di via Porta Cotogni, come cambia la viabilità