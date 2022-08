La cittadina segnala su Forlitoday, Alea interviene: rimossi i rifiuti a terra nei pressi del Conad

Dopo la segnalazione di una cittadina su Forlitoday, Alea interviene e risolve il problema. Nella giornata di giovedì 4 agosto gli operatori sono intervenuti per la pulizia dell'area nei pressi del Conad, rimuovendo i rifiuti a terra. "La società ringrazia l’utente per la segnalazione e approfitta per ricordare che l’abbandono di rifiuti costituisce un reato punibile e sanzionabile dalle autorità competenti, insieme alle quali Alea Ambiente sta effettuando i possibili accertamenti per risalire agli autori del gesto" si legge in una nota di Alea