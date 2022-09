La Compagnia Balestrieri di Terra del Sole si laurea campione d'Italia

Campioni d'Italia. La Compagnia Balestrieri di Terra del Sole ha conquistato il tricolore al 36esimo campionato di tiro alla balestra. La competizione si è svolta a Chioggia: dopo tanti anni di tentativi finalmente è stata sfatata la "maledizione" del campionato nazionale, quest'anno primi nella gara dei Maestri d'Arme con Andrea Benericetti e primi a squadre con 336 punti. Ufficialmente costituita nell'aprile del 1986 al fine di poter entrare a far parte della Lega Italiana Tiro alla Balestra, la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole è nata in realtà nel 1971, riprendendo così l'antica arte dello scagliare la verretta, già presente nella cittadella medicea durante il XV secolo.

Un antico bando di Francesco I De' Medici del 1579 ordinava il trasferimento da Firenze alla fortezza terrasolana, capoluogo giudiziario ed amministrativo della Romagna Toscana, di materiale bellico e milizie, con riferimento ai balestrieri e alla "balestra" che anche a quell'epoca restavano la punta centrale dell'esercito. L'Associazione Pro Loco che dal 1964 organizzava il "Palio di Santa Reparata" decise di congedare i balestrieri mercenari e, acquistate le prime 6 balestre e confezionati i primi 14 costumi, fece disputare il Palio ai propri balestrieri, che dettero immediatamente inizio ad emozionanti sfide fra gli opposti schieramenti del Borgo Romano e del Borgo Fiorentino.

Dal 1971, continuato il reclutamento di nuovi balestrieri, sono state acquistate molte altre balestre, rinnovati i costumi e completato il corteo storico che oggi, al completo, conta oltre 200 figuranti in costume. Dal Palio di Terra del Sole del 1971 sono trascorsi molti anni e i nostri Balestrieri si sono esibiti su moltissime piazze d'Italia e all'estero, entusiasmando sempre il numerosissimo pubblico accorso a vederli. Nel 1985 la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole è stata l'ideatrice e quindi una delle fondatrici, il 18 ottobre 1986 in Terra del Sole, della "L.I.T.A.B", Lega Italiana Tiro alla Balestra, che vede come aderenti oltre a Terra del Sole le città di Pisa, Assisi, Ventimiglia, Montefalco, Gualdo Tadino, Lucca Norcia, Amelia, Chioggia, Iglesias, Prarostino, Volterra.

La Lega Italiana Tiro alla Balestra è aperta a tutti i gruppi o compagnie che intendono farne parte, dimostrando le loro origini storiche e la costituzione ufficiale del loro gruppo. Ogni anno viene disputato il Campionato Nazionale di Tiro alla Balestra Antica che nel 1988 ha visto classificarsi al primo posto, dopo tre anni consecutivi al secondo posto, i balestrieri di Terra del Sole, che tornavano poi a vincere il titolo ancora nel 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2011, 2012, 2016.